Analisi Tecnica: GBP/USD del 7/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 settembre
Sostanziale invarianza per il CABLE, che archivia la seduta con un -0,01%.
L'esame di breve periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1,3529 e primo supporto individuato a 1,3456. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,3602.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)