Arrivano le Giornate dell'Energia e dell'Economia Circolare di Trevi

(Teleborsa) - Trevi
si prepara ad ospitare dall’11 al 13 settembre
la nona edizione delle Giornate dell’Energia e dell’Economia Circolare
, intitolata “Cambia il mondo, tutto cambia. Che fine fa la transizione?”. L’evento annuale promosso da Globe Italia e Wec Italia, in collaborazione con AICP – Associazione Italiana dei Collaboratori Parlamentari e Askanews è un laboratorio di idee pensato per stimolare un dialogo concreto tra attori istituzionali, mondo della ricerca, imprese, giovani generazioni e operatori dell’informazione sul tema della transizione energetica.
Il ruolo dei territori, il peso del Mar Mediterraneo nella geopolitica delle reti, il potenziale dell’economia circolare, le nuove competenze e tecnologie del cambiamento. Sono solo alcuni dei temi
che verranno affrontati nel corso della tre giorni all’insegna della transizione energetica
. Un percorso che si avvia verso una fase più matura, ma le sfide legate al clima, alla tutela dell’ambiente e allo sviluppo tecnologico non sono ancora vinte.
Le Giornate dell’Energia e dell’Economia Circolare rappresentano una preziosa occasione per favorire il dialogo
tra i protagonisti del mondo dell’energia, al fine di interpretare le trasformazioni in corso e le opportunità che esse offrono. In particolare, la nona edizione dell’evento sarà incentrata sullo stato dell’arte della transizione energetica, ma anche sulle implicazioni e sugli sviluppi del nuovo sistema energetico globale. Nel corso della nona edizione delle Giornate dell’Energia e dell’Economia Circolare, l’attenzione sarà rivolta verso l’evoluzione del sistema energetico globale alla ricerca di un nuovo equilibrio in un futuro in cui l’energia sarà prodotta principalmente da fonti rinnovabili e i combustibili fossili rivestiranno un ruolo sempre più marginale.
"La Nona edizione delle giornate di Trevi avviene in un contesto di volatilità e tensioni senza precedenti nei settori energetici. La velocità dei negoziati internazionali, della ristrutturazione delle catene del valore e degli sviluppi tecnologici impongono un’evoluzione altrettanto rapida delle politiche energetiche. Bisogna rapidamente recuperare neutralità tecnologica, salvaguardare la competitività del sistema energetico e dei sistemi industriali, sostenere le nuove relazioni con i partner energetici essenziali nelle nuove rotte del GNL, dei minerali critici e degli sviluppi tecnologici. Lo scambio di idee, esperienze e stimoli tra imprese, accademia e istituzioni diventa quindi un fattore critico per accelerare la rotta della transizione energetica in modo inclusivo e competitivo", sottolinea Marco Margheri
, Presidente World Energy Council (WEC) Italia.
La tre giorni vedrà tra i protagonisti anche rappresentanti
delle istituzioni
e delle associazioni
, impegnati nel dibattito su economia circolare, transizione energetica e sostenibilità. Nel corso delle Giornate di Trevi interverranno, tra gli altri, Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Vinicio Peluffo (Deputato e membro della X Commissione Attività Produttive alla Camera), Fabrizio Penna (Capo Dipartimento Unità di Missione Pnrr presso il Ministero), Tullio Ferrante (Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), Laura D’Aprile (Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile del MASE), Luca Squeri (Componente X Commissione - Camera dei Deputati), Stefano Besseghini (Vicepresidente MED-REG) ), Stefania Proietti (Presidente - Regione Umbria), Aurelio Regina (Delegato - Energia Confindustria), Veronica Nicotra (Segretario Generale – ANCI) e il sindaco di Trevi, Ferdinando Gemma, a rappresentare la città che da 9 anni ospita le Giornate di Trevi.(Foto: stockwerkfotodesign | 123RF)