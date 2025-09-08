Auto elettriche, Pichetto: possibile rinvio incentivi per valutare aree

(Teleborsa) - L'arrivo degli incentivi per le auto elettriche
, atteso per la fine di settembre, potrebbe slittare più avanti
, per valutare la portata degli stessi. Lo ha confermato il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin
a margne del Forum Ambrosetti a Cernobbio.
Gli incentivi per le auto elettriche erano attesi per la fine di settembre ma non è escluso che potrebbe servire ancora un mese, un mese e mezzo.
Il titolare del MASE non ha escluso che potrebbe volerci un mese o un mese e mezzo di più
, se il MASE decidesse di abbandonare le attuali mappe ed attende le elaborazioni dell'Ista
t, che sta ancora rivedendo i percorsi di pendolarismo delle grandi aree metropolitane
e le zone con maggior peso del pendolarismo. L'agevolazione, per la quale sono stati stanziati circa 600 milioni di euro, verrà data solo alle aree metropolitane con maggior peso del pendolarismo."Stiamo valutando"
, ha confermato Pichetto, aggiungendo "noi siamo praticamente pronti e se le modifiche sono poche, potremmo decidere di procedere in base alle aree già definite".