Auto elettriche, Pichetto: possibile rinvio incentivi per valutare aree

(Teleborsa) -, atteso per la fine di settembre,, per valutare la portata degli stessi. Lo ha confermato il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energeticaa margne del Forum Ambrosetti a Cernobbio.Gli incentivi per le auto elettriche erano attesi per la fine di settembre ma non è escluso che potrebbe servire ancora un mese, un mese e mezzo.Il titolare del MASE, se il MASE decidesse di abbandonare le attuali mappe edt, che sta ancora rivedendo ie le zone con maggior peso del pendolarismo. L'agevolazione, per la quale sono stati stanziati circa 600 milioni di euro, verrà data solo alle aree metropolitane con maggior peso del pendolarismo., ha confermato Pichetto, aggiungendo "noi siamo praticamente pronti e se le modifiche sono poche, potremmo decidere di procedere in base alle aree già definite".