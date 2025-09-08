Milano 17:35
41.724 +0,28%
Nasdaq 17:49
23.805 +0,65%
Dow Jones 17:49
45.441 +0,09%
Londra 17:35
9.221 +0,14%
Francoforte 17:35
23.807 +0,89%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,35%

Hang Seng a 25.508,17 punti

In breve, Finanza
Indice Hang Seng +0,35% a quota 25.508,17 all'apertura pomeridiana.
