Milano 5-set
41.608 0,00%
Nasdaq 5-set
23.652 +0,08%
Dow Jones 5-set
45.401 -0,48%
Londra 5-set
9.208 0,00%
Francoforte 5-set
23.597 0,00%

Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +1,42%

Nikkey a 43.630,54 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +1,42%
Indice Nikkey +1,42% a quota 43.630,54 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```