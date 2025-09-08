Cina, ad agosto bilancia commerciale cresce con esportazioni in frenata

(Teleborsa) - Ladella Cina è cresciuta leggermente più del previsto in agosto.La bilancia commerciale è cresciuta fino a un surplus di 102,30 miliardi di dollari, superando le aspettative di 99,40 miliardi e i 98,24 miliardi registrati nel mese precedente.Le esportazioni sono aumentate del 4,4% rispetto all’anno precedente in termini di dollari, sotto le previsioni del 5,0% e rallentando rispetto al +7,2% di luglio.Le importazioni sono aumentate dell’1,3% su base annua, al di sotto del consensus del 3,0% e in calo rispetto al 4,1% di luglio, evidenziando una domanda interna debole e richieste di un nuovo pacchetto di stimoli da parte del governo.