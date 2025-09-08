Milano 9:22
41.779 +0,41%
Nasdaq 5-set
23.652 0,00%
Dow Jones 5-set
45.401 -0,48%
Londra 9:22
9.214 +0,07%
23.747 +0,63%

Cina, ad agosto bilancia commerciale cresce con esportazioni in frenata

Economia, Macroeconomia
Cina, ad agosto bilancia commerciale cresce con esportazioni in frenata
(Teleborsa) - La bilancia commerciale della Cina è cresciuta leggermente più del previsto in agosto.

La bilancia commerciale è cresciuta fino a un surplus di 102,30 miliardi di dollari, superando le aspettative di 99,40 miliardi e i 98,24 miliardi registrati nel mese precedente.

Le esportazioni sono aumentate del 4,4% rispetto all’anno precedente in termini di dollari, sotto le previsioni del 5,0% e rallentando rispetto al +7,2% di luglio.

Le importazioni sono aumentate dell’1,3% su base annua, al di sotto del consensus del 3,0% e in calo rispetto al 4,1% di luglio, evidenziando una domanda interna debole e richieste di un nuovo pacchetto di stimoli da parte del governo.
Condividi
```