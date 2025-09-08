eVISO, Websim incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Websim Corporate Research (Intermonte) ha incrementato il target price
(a 11,65 euro
per azione da 10,70 euro) e confermato la raccomandazione
(Buy
) su eVISO
, società quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale per il trading delle commodities fisiche.
Dopo la pubblicazione dei KPI FY24-25, lievemente inferiori alle attese in termini di volumi di energia elettrica erogata e di gross margin, gli analisti hanno rivisto al ribasso le stime 2025-2027
. La riduzione del gross margin riflette: i) la diminuzione delle pratiche accessorie, ora gestite direttamente dai reseller secondo la nuova normativa del settore; ii) la contrazione del margine unitario nel canale reseller (da €12/MWh a €10/MWh) in un contesto di crescente competizione; iii) la diluizione del margine legata all'acquisizione di alcuni grandi clienti diretti industriali. Ne consegue un aggiustamento delle stime di EBITDA (-12,5%, -8,2% e -2,9%), pur in presenza di un tasso di conversione del gross margin in EBITDA in progressivo miglioramento.
Websim conferma la raccomandazione positiva su eVISO, che continua a progredire in modo coerente verso gli obiettivi strategici di medio periodo
. Oltre ai recenti sviluppi sopracitati, la roadmap strategica prevede: i) l'estensione della rete commerciale indiretta sul territorio nazionale tramite agenzie (in corso), e ii) l'espansione nel Sud Europa, con focus sulla penisola iberica, area individuata per affinità culturale e per la presenza nel mercato MIBEL, anche attraverso potenziali operazioni di M&A. L'obiettivo di fondo resta la crescita dei volumi serviti su tutti i canali, l'incremento del gross margin e la sua maggiore conversione in EBITDA.