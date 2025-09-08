eVISO, Websim incrementa target price e conferma Buy

eVISO

(Teleborsa) - Websim Corporate Research (Intermonte) ha incrementato il(aper azione da 10,70 euro) e confermato la) su, società quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale per il trading delle commodities fisiche.Dopo la pubblicazione dei KPI FY24-25, lievemente inferiori alle attese in termini di volumi di energia elettrica erogata e di gross margin, gli analisti hanno. La riduzione del gross margin riflette: i) la diminuzione delle pratiche accessorie, ora gestite direttamente dai reseller secondo la nuova normativa del settore; ii) la contrazione del margine unitario nel canale reseller (da €12/MWh a €10/MWh) in un contesto di crescente competizione; iii) la diluizione del margine legata all'acquisizione di alcuni grandi clienti diretti industriali. Ne consegue un aggiustamento delle stime di EBITDA (-12,5%, -8,2% e -2,9%), pur in presenza di un tasso di conversione del gross margin in EBITDA in progressivo miglioramento.Websim conferma la raccomandazione positiva su eVISO, che continua a. Oltre ai recenti sviluppi sopracitati, la roadmap strategica prevede: i) l'estensione della rete commerciale indiretta sul territorio nazionale tramite agenzie (in corso), e ii) l'espansione nel Sud Europa, con focus sulla penisola iberica, area individuata per affinità culturale e per la presenza nel mercato MIBEL, anche attraverso potenziali operazioni di M&A. L'obiettivo di fondo resta la crescita dei volumi serviti su tutti i canali, l'incremento del gross margin e la sua maggiore conversione in EBITDA.