Milano 17:35
41.724 +0,28%
Nasdaq 17:55
23.830 +0,75%
Dow Jones 17:55
45.464 +0,14%
Londra 17:35
9.221 +0,14%
Francoforte 17:35
23.807 +0,89%

Francoforte: scambi al rialzo per Hochtief

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della big tedesca delle costruzioni, con una variazione percentuale del 2,11%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hochtief evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso delle costruzioni rispetto all'indice.


Le implicazioni di breve periodo di Hochtief sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 223,5 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 220,3. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 226,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
