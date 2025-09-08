Francoforte: scambi al rialzo per Hochtief

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della big tedesca delle costruzioni
, con una variazione percentuale del 2,11%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hochtief
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso delle costruzioni
rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Hochtief
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 223,5 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 220,3. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 226,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)