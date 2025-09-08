Milano 17:35
Francoforte: scambi in positivo per Adidas

(Teleborsa) - Bene il produttore di calzature sportive, con un rialzo del 2,73%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Adidas evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il leader europeo dell'abbigliamento sportivo rispetto all'indice.


L'esame di breve periodo di Adidas classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 182,4 Euro e primo supporto individuato a 177,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 187,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
