FS, Donnarumma: "Con il nostro piano sull'energia risparmieremo fino a 100 milioni nel 2029"

(Teleborsa) - "Le Ferrovie sono ildel Paese, con il 2% della domanda nazionale totale, e questo implica unsostanzioso sulle casse del Gruppo, che corrisponde a circa. Grazie a un attento piano, elaborato anche attraverso la nascita della nuova società, arriveremo a risparmiare fino a 100 milioni nel 2029 e negli anni successivi, con i primi effetti visibili già sul bilancio 2025". Lo ha dichiarato l’AD del Gruppo FS,, in un’intervista al settimanale economico Affari & Finanza del quotidiano La Repubblica.Donnarumma ha ribadito che uno deglipiù sfidanti del Gruppo è contribuire alladel Paese: “Noi acquistiamo e produciamo energia sempre più dae questo ci renderà più autosufficienti, mettendoci al riparo da avarie, blackout e inefficienze". L’AD ha spiegato quali sono le azioni concrete già avviate: “Abbiamo indetto ladaper aggiudicarci energia da fonti rinnovabili, impegnandoci ad acquistare per periodi lunghi: dai 5 ai 10 anni. Si tratta della prima gara del genere nel settore pubblico – ha specificato Donnarumma – Il senso di questa iniziativa inedita è chiaro. Noi compriamo una parte dell’energia a un prezzo agevolato per la nostra missione pubblica".Ma c’è anche unain atto dal valore di: “Individuerà aziende delche abbiano loro terreni in prossimità di nostre infrastrutture particolarmente energivore. Terreni con impianti fotovoltaici già attivi o prossimi all’ultimazione. Aree forti anche di strutture per l’accumulo dell’energia prodotta. Così metteremo in piedi 18 impianti".L’AD ha inoltre affrontato il tema dellaa bordo dei treni: "La miglioreremo grazie a una rete di antenne nostre, collocate lungo tutti i 1.097 chilometri dell’Alta Velocità. Entro l’anno faremo il primo test su 50 chilometri di binario. Se andrà bene come credo, procederemo su tutti gli altri per poter rendere disponibile una connettività sempre più veloce".