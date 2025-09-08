Germania, Goldman Sachs: equity sovraperforma cavalcando l'onda dell'espansione fiscale

(Teleborsa) - In un recentissimo report, Goldman Sachs prevede che la Germania
registrerà il maggior upside nel PIL 2026 tra i mercati sviluppati, compresi gli Stati Uniti.
"Un deficit federale previsto del 3,8%, trainato dalla spesa per la difesa e dalle spese in conto capitale, supporta le previsioni di crescita del PIL dell'1,4% per il prossimo anno
, invertendo anni di stagnazione
e aprendo la strada a un più ampio cambiamento di politica economica europea
", osservano gli analisti.
Goldman Sachs evidenzia che il DAX, l'MDAX e i panieri tematici (Defence, Fiscal, Domestic) hanno tutti registrato rendimenti a due cifre nel 2025
, riflettendo la forte convinzione degli investitori nonostante la debole crescita del PIL. I principali dominanti sono "Aerospaziale e Difesa", "Energia" e "Rinascita finanziaria".
Le valutazioni sono elevate, ma comunque interessanti. "Il DAX è scambiato a un P/E forward di 15,2x, superiore alla sua media storica ma con uno sconto del 30-40% rispetto agli Stati Uniti
. Metriche aggiustate per la crescita, come il PEG ratio (price/earnings to growth), supportano la necessità di una continua rivalutazione".
La Germania ha registrato i maggiori afflussi azionari
tra i principali mercati nel 2025, "invertendo la metà dei deflussi registrati dal 2022 e segnalando una rinnovata fiducia degli investitori".
"La continua esecuzione delle politiche fiscali
, la ripresa industriale
, le riforme politiche
e i potenziali fattori geopolitici favorevoli
(ad esempio, il potenziale per la pace in Ucraina) sono catalizzatori fondamentali per sbloccare la prossima fase del rally
, tuttavia persistono minacce esterne
(dazi statunitensi, concorrenza cinese) e pressioni interne
(costi energetici, crescita salariale)", prosegua Goldman Sachs.
"I panieri MDAX e German Domestic
offrono un'elevata esposizione locale e queste società sembrano ben posizionate per beneficiare del sostegno fiscale, dei cicli di CAPEX e della chiarezza politica. Il nostro paniere Difesa
(GSSBDEFE) è cresciuto di oltre il 100% YTD, mentre il tema Fiscal Infrastructure
offre un modo più economico e diversificato per catturare l'impulso fiscale in più settori" concludono gli analisti.