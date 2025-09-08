Germania, Goldman Sachs: equity sovraperforma cavalcando l'onda dell'espansione fiscale

(Teleborsa) - In un recentissimo report, Goldman Sachs prevede che laregistrerà il maggior upside nel PIL 2026 tra i mercati sviluppati, compresi gli Stati Uniti."Un deficit federale previsto del 3,8%, trainato dalla spesa per la difesa e dalle spese in conto capitale, supporta le, invertendo anni die aprendo la strada a un più ampio", osservano gli analisti.Goldman Sachs evidenzia che il DAX, l'MDAX e i panieri tematici (Defence, Fiscal, Domestic) hanno tutti registrato, riflettendo la forte convinzione degli investitori nonostante la debole crescita del PIL. I principali dominanti sono "Aerospaziale e Difesa", "Energia" e "Rinascita finanziaria".Le valutazioni sono elevate, ma comunque interessanti. "Il DAX è scambiato a un P/E forward di 15,2x,. Metriche aggiustate per la crescita, come il PEG ratio (price/earnings to growth), supportano la necessità di una continua rivalutazione".La Germania ha registrato itra i principali mercati nel 2025, "invertendo la metà dei deflussi registrati dal 2022 e segnalando una rinnovata fiducia degli investitori"."La continua esecuzione delle, la, lee i(ad esempio, il potenziale per la pace in Ucraina) sono, tuttavia persistono(dazi statunitensi, concorrenza cinese) e(costi energetici, crescita salariale)", prosegua Goldman Sachs."I panierioffrono un'elevata esposizione locale e queste società sembrano ben posizionate per beneficiare del sostegno fiscale, dei cicli di CAPEX e della chiarezza politica. Il nostro(GSSBDEFE) è cresciuto di oltre il 100% YTD, mentre il temaoffre un modo più economico e diversificato per catturare l'impulso fiscale in più settori" concludono gli analisti.