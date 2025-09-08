Milano 17:35
Indice Sentix Unione Europea in settembre

Indice Sentix Unione Europea in settembre
Unione Europea, Indice Sentix in settembre pari a -9,2 punti, in calo rispetto al precedente -3,7 punti (la previsione era -2,2 punti).

