Mediobanca, adesioni a offerta MPS al 62% nell'ultimo giorno. Nagel verso le dimissioni

Banca Monte dei Paschi di Siena

Mediobanca

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambiopromossa dasulle azioni ordinarie di, risulta che oggi 8 settembre 2025 sono state presentate 134.114.712 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 506.633.074, pari al(o al 61,0800% sulle eventuali massime 829.458.551 azioni oggetto di offerta emesse a favore dei beneficiari dei Piani di Incentivazione).L'offerta è iniziata il 14 luglio 2025 ed è2025. Le azioni ordinarie Mediobanca acquistate sul mercato nei giorni 5 e 8 settembre 2025 non sono state apportate in adesione all'offerta. L'offerta riaprirà dal 16 al 22 settembre.Il CEO di Mediobanca,insieme al resto del consiglio di amministrazione, secondo quanto scritto nel pomeriggio da Financial Times e Bloomberg, citando fonti vicine alla vicenda.La mossa di Nagel potrebbe arrivare durante una, ma potrebbe anche convocare un'assemblea già a fine ottobre per nominare i nuovi membri del consiglio di amministrazione, in modo da riflettere il cambio di controllo.L'offerta da 15,9 miliardi di euro di Rocca Salimbeni ha, dopo averla resa più allettante con una componente cash aggiuntiva da 750 milioni di euro. Il superamento del 50% raggiunto oggi consente di consolidare Piazzetta Cuccia.