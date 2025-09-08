Netskope punta a raccogliere 813 milioni di dollari nell'IPO sul Nasdaq

(Teleborsa) - Netskope
, società statunitense attiva nella sicurezza e nel networking moderni per l'era del cloud e dell'intelligenza artificiale, sta cercando di raccogliere 813 milioni di dollari nella sua offerta pubblica iniziale (IPO) a Wall Street
. Netskope ha presentato domanda di quotazione delle sue azioni ordinarie di Classe A sul Nasdaq
con il simbolo "NTSK".
In base al prezzo dell'offerta pubblica iniziale, compreso tra 15,00 e 17,00 dollari per azione, Netskope sta cercando di ottenere una valutazione
fino a 6,5 miliardi di dollari.
Netskope risponde alle esigenze dei team di sicurezza e networking
offrendo un accesso ottimizzato e una sicurezza in tempo reale e contestualizzata per persone, dispositivi e dati, ovunque si trovino. Migliaia di clienti, tra cui oltre il 30% delle aziende Fortune 100, si affidano alla piattaforma Netskope One, al suo Zero Trust Engine e alla sua potente rete NewEdge per ridurre i rischi e ottenere piena visibilità e controllo su applicazioni cloud, intelligenza artificiale, SaaS, web e private, garantendo sicurezza e accelerando le prestazioni senza compromessi.