Netskope punta a raccogliere 813 milioni di dollari nell'IPO sul Nasdaq

(Teleborsa) -, società statunitense attiva nella sicurezza e nel networking moderni per l'era del cloud e dell'intelligenza artificiale, sta cercando di raccogliere 813 milioni di dollari nella sua. Netskope ha presentato domanda di quotazione delle sue azioni ordinarie di Classe A sulcon il simbolo "NTSK".In base al prezzo dell'offerta pubblica iniziale, compreso tra 15,00 e 17,00 dollari per azione, Netskope sta cercando di ottenere unafino a 6,5 miliardi di dollari.Netskope risponde alleoffrendo un accesso ottimizzato e una sicurezza in tempo reale e contestualizzata per persone, dispositivi e dati, ovunque si trovino. Migliaia di clienti, tra cui oltre il 30% delle aziende Fortune 100, si affidano alla piattaforma Netskope One, al suo Zero Trust Engine e alla sua potente rete NewEdge per ridurre i rischi e ottenere piena visibilità e controllo su applicazioni cloud, intelligenza artificiale, SaaS, web e private, garantendo sicurezza e accelerando le prestazioni senza compromessi.