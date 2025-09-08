Milano 8-set
0 0,00%
Nasdaq 8-set
23.762 +0,46%
Dow Jones 8-set
45.515 +0,25%
Londra 8-set
9.221 +0,14%
Francoforte 8-set
23.807 +0,89%

New York: brusca correzione per American Tower

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per la società che possiede e gestisce infrastrutture di comunicazione wireless e broadcast, che passa di mano in perdita del 4,40%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di American Tower rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per American Tower, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 187,3 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 193,7 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 185.

