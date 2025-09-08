Milano 17:35
41.724 +0,28%
Nasdaq 18:00
23.829 +0,75%
Dow Jones 18:00
45.446 +0,10%
Londra 17:35
9.221 +0,14%
Francoforte 17:35
23.807 +0,89%

New York: vendite diffuse su Bath & Body Works

Ribasso per il rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo, che passa di mano in perdita del 4,93%.
