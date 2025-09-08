Nexi, rilevate oltre 1 milione di azioni proprie

Nexi

(Teleborsa) -, in relazione al programma di acquisto di azioni proprie iniziato lo scorso 21 maggio, ha reso noto di aver, tra l'1 e il 5 settembre 2025, complessivamenteal prezzo medio di 5,2938 euro.Al 5 settembre, il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali ha acquistato 56.417.406 azioni proprie dal lancio del programma pari a circa il 4,59% del capitale sociale, ad un prezzo medio ponderato di 5,0953 euro per azione, per un controvalore di 287.461.828,70 euro.Sul listino milanese, giornata fiacca per, che chiude gli scambi con un trascurabile +0,08%.