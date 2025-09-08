Milano 17:35
41.724 +0,28%
Nasdaq 18:01
23.827 +0,74%
Dow Jones 18:01
45.436 +0,08%
Londra 17:35
9.221 +0,14%
Francoforte 17:35
23.807 +0,89%

Parigi: brillante l'andamento di Schneider Electric

(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo industriale francese, che lievita dell'1,86%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Schneider Electric più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di medio periodo della multinazionale dei prodotti elettrici ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 223,7 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 227,1, mentre il primo supporto è stimato a 220,2.

