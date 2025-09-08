PharmaNutra, utile semestrale in leggera crescita a 9,2 milioni di euro

PharmaNutra

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli integratori di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, ha chiuso ilconun incremento del 10,4% rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente, a a 61,9 milioni di euro, con un contributo positivo sia dal mercato italiano, che internazionale. Il contributo ai ricavi delle nuove iniziative (USA, Spagna e Cetilar Nutrition), seppure in crescita rispetto all'esercizio precedente, è ancora marginale.Ilsi attesta a 16,5 milioni di euro (16,2 milioni di euro nel primo semestre 2024), ovvero un margine del 26,6% circa sui ricavi netti, con la prevista contenuta riduzione rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente determinata dai costi operativi relativi allo start up delle nuove iniziative. Ilammonta a 9,2 milioni di euro, in crescita rispetto a 8,9 milioni di euro al 30 giugno 2024.Laal 30 giugno 2025 presenta un saldo negativo di 5,1 milioni di euro, rispetto al saldo positivo di 5,6 milioni al 31 dicembre 2024, dopo avere pagato dividendi per 9,6 milioni di euro, riconosciuto l'earn out previsto contrattualmente per l'acquisizione di Akern (3 milioni di euro), e acquistato azioni proprie per 0,6 milioni di euro. Gli investimenti nel primo semestre 2025 ammontano a circa 1,4 milioni di euro."Pharmanutra continua a navigare spedita verso nuovi traguardi, continuando a sviluppare il suo business sulla base di forti certezze in termini di strategia e di sviluppo, confermando la sua abituale crescita a doppia cifra e mantenendo anche un'ottima marginalità, nonostante un contesto internazionale e macroeconomico che in generale alimenta dubbi e titubanze - ha commentatodi PharmaNutra - Risultati notevoli in senso assoluto, ancora più rilevanti, appunto, se consideriamo il quadro generale in cui sono stati raggiunti. Un dato molto importante da segnalare è la confidenza sempre più forte che stiamo ricevendo dalle principali linee di investimento che rappresentano per l'azienda importanti driver di crescita, sia sul fronte dello sviluppo internazionale che della strategia interna. Investimenti che oggi assorbono un grande impegno economico, che a breve sarà compensato dai loro ritorni".Pharmanutra prevede che la solida crescita organica che ha caratterizzato il primo semestre, in un contesto altamente sfidante, prosegua anche nelpermettendo il raggiungimento degli obiettivi aziendali per l'anno in corso. Nel secondo semestre 2025 si attende un ulteriore sviluppo dei ricavi sul mercato americano, destinato a incrementarsi ulteriormente nel 2026, e sul mercato cinese. Si ritiene che l'applicazione dei dazi doganali recentemente concordata tra Unione Europea e Stati Uniti non impatti significativamente sullo sviluppo delle vendite nel mercato americano, dove Pharmanutra opera con una propria controllata con sede oltreoceano (Pharmanutra USA). Per effetto degli investimenti in corso per lo sviluppo dei nuovi progetti la marginalità sui ricavi si manterrà in linea con quella del primo semestre.