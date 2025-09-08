Phoenix Group cambia nome in Standard Life da marzo 2026

Phoenix Group

(Teleborsa) -, fornitore di servizi assicurativi con sede a Londra, ha annunciato chein Standard Life a partire. L'annuncio è arrivato in occasione della semestrale.Phoenix ha registrato undi 451 milioni di sterline nel semestre, rispetto ai 360 milioni di sterline registrati nello stesso periodo dell'anno precedente, grazie alla crescita delle sue attività di risparmio e previdenza. Ladopo le imposte è stata di 156 milioni di sterline, contro il rosso di 646 milioni di sterline lo scorso anno."Si tratta di una solida performance nel primo semestre, con progressi rispetto a tutti i principali parametri finanziari che utilizziamo per guidare l'attività, a dimostrazione del continuo slancio verso i nostri obiettivi per il 2026 - ha detto il- Siamo sempre più ben posizionati per soddisfare le esigenze pensionistiche dei nostri clienti e creare ulteriore valore per clienti e azionisti, realizzando la nostra visione di diventare l'azienda leader nel Regno Unito nel settore del risparmio previdenziale e del reddito"."Il cambio di nome da Phoenix Group a Standard Life a marzo 2026e dimostra il nostro impegno nell'aiutare i clienti a garantire una pensione migliore", ha aggiunto.