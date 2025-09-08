PNC Financial acquista FirstBank per 4,1 miliardi di dollari

PNC Financial

(Teleborsa) -ha siglato un, inclusa la sua controllata bancaria FirstBank, con sede a Lakewood, Colorado. FirstBank, con 26,8 miliardi di dollari di asset al 30 giugno 2025, fornisce servizi bancari commerciali e al dettaglio in Colorado e Arizona. FirstBank gestisce 95 filiali, con una posizione di leadership in Colorado e una presenza significativa in Arizona. L'integrazione porterà il Colorado a diventare uno dei principali mercati nazionali per PNC, più che triplicando la rete di filiali di PNC nello stato, portandola a 120.I consigli di amministrazione di PNC e FirstBank Holding hanno approvato l'operazione, che dovrebbe concludersi all'inizio del 2026, subordinatamente al ricevimento di tutte le approvazioni necessarie. Gli azionisti di FirstBank Holding che detengono, controllano o dirigono circa ilhanno. A seguito della chiusura, FirstBank verrà incorporata in PNC Bank quando PNC sarà pronta a convertire i clienti FirstBank alla piattaforma PNC, con le filiali FirstBank che assumeranno la denominazione di PNC Bank.In base ai termini dell'accordo, gli azionisti di FirstBank avranno il diritto di scegliere se ricevere il corrispettivo della fusione in azioni ordinarie PNC o in contanti, soggetto a determinate limitazioni. Il corrispettivo complessivo è composto da un numero fisso di circa 13,9 milioni di azioni ordinarie PNC e 1,2 miliardi di dollari in contanti, per un"FirstBank è la principale banca in Colorado e Arizona, con una gloriosa tradizione costruita nel corso delle generazioni dai suoi fondatori, dirigenti e dipendenti - ha dichiarato- La sua ampia base di depositi al dettaglio, la rete di filiali senza pari in Colorado, la crescente presenza in Arizona e i rapporti di fiducia con la comunità lo rendono un partner ideale per PNC".