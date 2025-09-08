StubHub punta a raccogliere 851 milioni di dollari nell'IPO sul NYSE

(Teleborsa) -, marketplace statunitense di biglietti di eventi dal vivo, sta offrendo 34.042.553 azioni ordinarie di Classe A nella suaa Wall Street. Si stima attualmente che il prezzo dell'offerta sarà compreso tra 22,00 e 25,00 dollari per azione, per una raccolta massima di 851 milioni di euro e una valutazione di 9,2 miliardi di dollari, secondo il prospetto depositato presso la SEC.La società ha presentato domanda di quotazione delle azioni ordinarie di Classe A sulcon il simbolo "STUB"Il viaggio della società è iniziato nel 2000, quando il, ha co-fondato StubHub, il primo marketplace online per biglietti secondari, con l'impegno di portare liquidità, trasparenza e fiducia in una categoria opaca e inefficiente. Oggi, StubHub afferma di gestire il più grande marketplace mondiale di biglietti secondari per eventi dal vivo.StubHub ha registrato unadi 76 milioni di dollari su undi 827,9 milioni di dollari nei sei mesi conclusi il 30 giugno, rispetto a una perdita netta di 24 milioni di dollari su un fatturato di 803,5 milioni di dollari nello stesso periodo del 2024. Ledi merchandising di StubHub, che rappresentano il valore totale pagato dagli acquirenti di biglietti, incluse commissioni e proventi ai venditori, sono salite a 4,4 miliardi di dollari nei sei mesi conclusi il 30 giugno, superando i 3,9 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno scorso.