Forgent Power Solutions punta a raccogliere fino a 1,62 miliardi di dollari nell'IPO al NYSE

(Teleborsa) - Forgent Power Solutions
, azienda statunitense attiva nella progettazione e produzione di apparecchiature di distribuzione elettrica utilizzate nei data center, nella rete elettrica e negli impianti industriali ad alto consumo energetico, ha avviato il roadshow per l'offerta pubblica iniziale (IPO) a Wall Street.
L'offerta consiste in 39.413.177 azioni ordinarie offerte da Neos Partners (azionista venditore) e 16.586.823 azioni ordinarie offerte da Forgent. Il prezzo
iniziale dell'offerta è previsto tra 25,00 e 29,00 dollari per azione. Al massimo della forchetta, verrebbero raccolti 1,62 miliardi di dollari.
Inoltre, gli azionisti venditori e la società intendono concedere ai sottoscrittori un'opzione
di 30 giorni per l'acquisto, rispettivamente, di un massimo di ulteriori 5.911.977 azioni e 2.488.023 azioni ordinarie al prezzo di offerta pubblica iniziale.
La società ha presentato domanda di quotazione delle sue azioni ordinarie sul New York Stock Exchange
(NYSE) con il simbolo "FPS". Goldman Sachs, Jefferies e Morgan Stanley agiscono in qualità di joint lead book-running manager per l'offerta.