Transizione energetica, Imparato (Stellantis): "Target Ue non raggiungibili"

(Teleborsa) - "Gli obiettivi fissati dall'Europa per il settore auto per il 2030 e 2035 non sono più raggiungibili, a meno che non si ipotizzi di andare incontro a un crollo del mercato di circa il 30% o al tracollo finanziario di tutti i produttori in Europa. Accogliamo quindi con grande favore la discussione strategica sull'evoluzione della normativa in Europa, è una discussione importante". È quanto ha affermatodurante una tavola rotonda nell'ambito dello, il Salone dell'auto di Monaco."Abbiamo lanciato avvertimenti, abbiamo discusso, abbiamo costruito e avanzato proposte molto studiate con i nostri colleghi e con le autorità di Bruxelles. Penso, e pensiamo, che ora sia il momento di agire e di agire rapidamente, se possibile prima della fine dell'anno", ha detto. Secondo il manager, bisogna lavorare per il rinnovo del parco auto: "Oggi in Europa circolano 256 milioni di automobili e di questi 150 milioni hanno più di 10 anni. Quindi, invece di puntare solo sui veicoli elettrici a batteria (Bev) nel mercato delle auto nuove, apriamo al rinnovo del parco auto", ha detto."Il modo in cui il settore dei veicoli commerciali leggeri, è considerato in termini di regolamentazione ed evoluzione 2030-2035 è assolutamente letale. I veicoli commerciali leggeri in molti casi sono assolutamente fondamentali per il business B2B e per la redditività delle aziende, soprattutto quelle tradizionali", ha spiegato Imparato.Gran parte dei contenuti delsono ancora validi, maturi e possono essere confermati ma alcuni probabilmente – ha detto– cambieranno. "L'elettrificazione al 100% entro il 2030 – ha sottolineato il– non è più raggiungibile, per ovvie ragioni legate all'evoluzione del mercato. Con ilabbiamo cominciato la settimana scorsa a discutere di Dare Forward. Sono sicuro che Filosa darà anche aggiornamenti sulla visione perché abbiamo bisogno che ci presenti la visione di ciò che Stellantis potrà essere da qui a 5 anni, probabilmente 10 anni".