Ucraina, la Russia risponde alla pressione internazionale: "nessuna sanzione ci farà cambiare posizione"

(Teleborsa) - "Nessuna sanzione potrà costringere la Federazione Russa a cambiare la sua posizione coerente". Con queste parole, riprese dall’agenzia Ria Novosti, il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov
ha ribadito la linea dura di Mosca di fronte alla crescente pressione internazionale
. Dichiarazioni che arrivano all’indomani di una delle più imponenti offensive missilistiche contro l’Ucraina
dall’inizio del conflitto, con oltre 800 tra droni e razzi che hanno colpito anche il palazzo del governo a Kiev.
La reazione americana
non si è fatta attendere. Il presidente Donald Trump
ha definito la situazione "inaccettabile" e ha annunciato la possibilità di nuove sanzioni
, pur lasciando aperta la porta al dialogo diretto con Vladimir Putin nei prossimi giorni. Trump si è detto fiducioso sulla possibilità di raggiungere un accordo, non solo sul fronte ucraino ma anche su quello mediorientale. In particolare, il leader statunitense ha rilanciato la sua proposta di mediazione per Gaza
, che sarebbe stata accolta con interesse sia da Hamas, pronto a riprendere immediatamente i negoziati, sia dal premier israeliano Netanyahu
.
Mentre Washington discute di nuove misure, l’Europa
si interroga sulla propria capacità di reagire. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz
ha messo in guardia i partner europei sul "piano imperialista" di Putin, che secondo lui non si limiterà alla conquista dell’Ucraina ma rappresenta solo "l’inizio". Nel suo intervento alla conferenza degli ambasciatori tedeschi, Merz ha parlato di attacchi ibridi russi
in costante crescita, sottolineando anche le provocazioni nel Mare del Nord e nel Baltico.
Sul piano economico, la pressione si gioca soprattutto sul fronte energetico
. Il segretario all’energia statunitense Chris Wright
, in un’intervista al Financial Times, ha invitato i paesi europei a interrompere gli acquisti di petrolio e gas russi, sostituendoli con forniture americane. Washington, ha ricordato, conta su un accordo commerciale
con l’Ue che prevede 750 miliardi di dollari di esportazioni energetiche statunitensi entro il 2028.
Parallelamente, la Commissione Europea lavora al 19° pacchetto di sanzioni
contro Mosca. Tra le ipotesi al vaglio, l’introduzione di restrizioni ai visti turistici per i cittadini russi e nuove limitazioni ai diplomatici, con l’obiettivo di ridurre gli spostamenti all’interno dell’area Schengen.
Sul terreno, il conflitto resta acceso. Lo Stato Maggiore ucraino ha annunciato la riconquista di un villaggio nel Donetsk, mentre le forze russe hanno colpito la centrale termoelettrica di Trypilska
, causando interruzioni di corrente a Kiev e dintorni. Secondo l’intelligence ucraina, Mosca avrebbe reclutato circa 280mila soldati
dall’inizio del 2025, con forti incentivi economici che hanno reso efficace la campagna di arruolamento.Putin
intanto ha chiesto al Parlamento russo di ritirarsi dalla Convenzione europea contro la tortura
, sostenendo che il documento sia ormai privo di valore dopo l’espulsione di Mosca dal Consiglio d’Europa.