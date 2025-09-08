Milano 17:35
Webuild prosegue il buyback e acquista 1.105.000 azioni

(Teleborsa) - Webuild ha comunicato di aver acquistato, dal 1° al 5 settembre 2025, complessivamente 1.105.000 azioni ordinarie proprie al prezzo medio di 3,5981 euro per azione, per un controvalore pari a 3.975.927,38 euro.

Alla luce di quanto sopra, il numero complessivo di azioni proprie detenute dalla Società al 5 settembre è di 27.523.437 azioni proprie, pari al 2,705% del capitale sociale ordinario.

A Milano, oggi, modesto guadagno per la Società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse, che avanza di poco a +1,12%.


