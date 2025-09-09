Arpex, il fondo infrastrutturale inglese Pioneer Point Partners entra nel capitale

(Teleborsa) -, primario operatore italiano di soluzioni fotovoltaiche per il settore commerciale e industriale, ha comunicato l’ingresso di, società di investimento inglese specializzata nelle infrastrutture sostenibili, quale socio di maggioranza. L’operazione consente ad Arpex dinel mercato nazionale del fotovoltaico e di avviare un importante. L’obiettivo è di evolvere progressivamente da installatore dia investitore e primario produttore diretto di energia in modalità behind the meter, ovvero con impianti dedicati anche all’autoconsumo in loco da parte delle aziende clienti.Fondata nel 2000 a Settimo Torinese (Torino), Arpex si è specializzata neldivenendo un player di riferimento nella progettazione, installazione e gestione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici di medie e grandi dimensioni. Negli ultimi 15 anni la società ha sviluppato e realizzato oltre 200 impianti in tutta Italia, con una capacità totale diper importanti istituzioni, imprese e utilities.Gli impianti costruiti da Arpex consentono alle società clienti proprietarie di immobili industriali commerciali di produrre, senza sostenere costi di investimento, energia pulita in loco e di beneficiare di significative riduzioni dei, oltre che contribuire allae alladegli edifici stessi. Arpex offre anche servizi completi di bonifica dell’amianto nella pre-installazione. Nell’esercizio 2024 la società ha realizzatoper circa, con unpari a circaL’ingresso di Pioneer Point Partners nel capitale di Arpex prevede che imantengano unae continuino a guidare le attività operative di Arpex nel percorso di trasformazione in un operatore industriale di primo piano. Saranno affiancati nella prossima fase di sviluppo da un management team guidato da, già CEO di, professionista dalla consolidata esperienza nel settore delle energie rinnovabili in Italia., Presidente e Amministratore Delegato di Arpex Investimenti, holding che controlla la società, sottolinea: "Arpex nasce da una cultura tecnica che negli anni si è trasformata in un know-how industriale unico, riconosciuto e apprezzato da sempre più clienti. Il percorso societario evolve ora verso una nuova fase di crescita, grazie all’ingresso di un socio autorevole come Pioneer Point Partners, uno tra i principali investitori europei in infrastrutture sostenibili, che rafforza la credibilità finanziaria e l’affidabilità di Arpex come player nel percorso di decarbonizzazione delle imprese italiane".L’investimento iniziale del Fondo sarà utilizzato per finanziare unadi, per arrivare nel medio-lungo periodo a sviluppare fino a 100 nuovi progetti all’anno. L’operazione rappresenta ildel secondo fondo istituzionale di Pioneer Point Partners, Pioneer Infrastructure Partners II SCSp, che ha completato la raccolta ad aprile 2024 superando l’obiettivo iniziale di 800 milioni di euro e raggiungendo oltre 1,1 miliardi di euro di impegni.