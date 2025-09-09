Azimut, raccolta netta di 1,5 miliardi di euro ad agosto

Azimut

(Teleborsa) -, gruppo attivo nel risparmio gestito e incluso nel FTSE MIB, ha registrato ad2025 unadi 1,5 miliardi di euro, di cui 1,2 miliardi (77%) destinati alle soluzioni gestite. Questo porta la raccolta netta da inizio anno a 13,4 miliardi, a conferma dell'obiettivo per il 2025, recentemente rivisto al rialzo fra 28 e 31 miliardi.Lehanno raggiunto un nuovo massimo storico di 119,5 miliardi di euro a fine agosto (+11,2% da inizio anno), grazie al forte slancio globale di Azimut e al suo modello di business diversificato."La raccolta netta di 1,5 miliardi registrata ad agosto, mese tradizionalmente caratterizzato da una forte stagionalità, dimostra lae della nostra presenza commerciale attiva in 20 paesi, che continua a distinguerci sul mercato - ha commentatodel Gruppo - In particolare, lo scorso mese in Italia la nostra rete di consulenti finanziari ha raccolto oltre 200 milioni su due fondi alternativi dedicati ai mercati privati, riaffermando la nostra leadership in questo segmento"."In Brasile sono stati perfezionati ulteriori closing di fondi nel settore delle infrastrutture private e immobiliari per oltre 100 milioni - ha aggiunto - In Turchia abbiamo registrato un'elevata raccolta nei fondi comuni di investimento e nel segmento discretionary. La nostra offerta di wealth management a Singapore e Dubai continua a evolversi per soddisfare le esigenze dei clienti e, infine, la nostra piattaforma statunitense prosegue nel suo percorso di crescita. Con 13,4 miliardi raccolti da inizio anno,, recentemente rivisto al rialzo, e a mantenere la nostra posizione di leadership nel settore del risparmio gestito in Italia".