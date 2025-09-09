Banche, la BCE chiude il confronto sui prestiti rischiosi

BNP Paribas

Société Générale

Deutsche Bank

UniCredit

(Teleborsa) - Secondo Bloomberg laha deciso di porre fine a un lungo scontro con i principaliin merito aglirichiesti a copertura dei. La decisione arriva dopo la revisione al ribasso dell’utilizzo del controverso "", strumento che in passato aveva spinto l’autorità di vigilanza a chiedere miliardi di euro di ulteriori accantonamenti.Come ha spiegato la testata finanziaria, lacondotta dalla BCE si basava da un lato sull’impiego del modello alternativo per stimare le esposizioni nel leveraged lending, dall’altro su un’analisi puntuale dei portafogli creditizi. Le prime valutazioni avevano quantificato un fabbisogno addizionale di circa, generando una forte reazione da parte delle banche. Nel 2024, l’ammontare era stato rivisto ae oggi, con il ridimensionamento dell’uso del modello, le richieste si sono ulteriormente ridotte. Alcuni istituti sono stati informati che i risultati del modello non verranno inclusi nel calcolo degli, pur restando uno strumento utile per laSecondo le fonti vicino al dossier di Bloomberg, la revisione ha interessato una dozzina di grandi banche europee, tra cui. Il "challenger model" era considerato l’aspetto più controverso della supervisione, poiché stimava perdite nettamente superiori rispetto ai calcoli delle stesse banche. Gli istituti hanno contestato ladella metodologia, paragonata aispesso accusati di produrre risultati "inaccurati, volatili ed eccessivi".La mossa della BCE è stata letta da alcuni come un "" per chiudere un esercizio complicato e contestato, mentre altri hanno sottolineato che era emersa la necessità di correggere stime ritenute inesatte. Oltre agli aspetti quantitativi, la BCE comunque ha voluto evidenziare lenei processi di. Già nell’agosto 2024 l’istituto aveva sottolineato che una gestione prudente deiè fondamentale, in quanto le società altamente indebitate risultano particolarmente vulnerabili alla volatilità dei mercati e ai cicli economici. Oltre a livelli di capitale adeguati, le banche devono quindi dotarsi di solidi meccanismi di governance e controllo.