Clabo, si dimette Sindaco supplente Jacopo Baldarelli

(Teleborsa) - Clabo
, capofila del Gruppo leader mondiale nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie ed hotel, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica che in data 8 settembre 2025 il Sindaco supplente della Società Jacopo Baldarelli, tratto dalla lista presentata dell’azionista Cla.Bo.Fin., ha rassegnato, con effetto immediato, le proprie dimissioni dalla carica per sopraggiunti impegni personali.
L’integrazione del Collegio Sindacale, si legge in una nota, avverrà ai sensi di legge e da statuto in occasione della prima assemblea degli azionisti utile.