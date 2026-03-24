Banca Profilo approva il bilancio 2025 e propone dividendo; confermata la solidità patrimoniale

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo
ha approvato il progetto di bilancio dell’esercizio 2025, che si inserisce in un anno di transizione caratterizzato da un significativo rafforzamento degli assetti organizzativi e di governance e dal completamento di una fase particolarmente complessa per la Banca.
Confermati i risultati preliminari
pubblicati il 9 febbraio con un utile netto consolidato a 10 milioni
di euro (+7,7% a/a), in crescita di 0,7 milioni di euro rispetto al risultato dello scorso esercizio.
Alla luce dei risultati economici e patrimoniali raggiunti, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi oggi, ha deliberato la distribuzione di un dividendo
a valere sui risultati economici del 2025 di Banca Profilo pari a 0,007 euro per azione, al lordo delle ritenute di legge se applicabili ed equivalente ad un payout ratio del 46,2% in riduzione rispetto all’89,4% dello scorso anno al fine di adottare un approccio prudente in un contesto di evoluzione e trasformazione, coerente con la natura di anno di transizione e con il rafforzamento in corso dell’organizzazione quali elementi fondamentali per sostenere una crescita solida e sostenibile nel medio termine. Rapportando l’importo unitario al prezzo di riferimento registrato il 20 marzo 2026 risulterebbe un rendimento (dividend yield) pari al 4,5%.
Per la prossima Assemblea ordinaria, sarà formulata la seguente Proposta di destinazione dell’utile netto risultante dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, pari ad euro 10.003.609: quanto ad euro 1.000.361 a Riserva Legale; quanto ad euro 4.625.577 agli Azionisti a titolo di Dividendo in ragione di euro 0,007 per azione, al lordo delle ritenute di legge, se applicabili. Il dividendo è stato calcolato su un totale di 677.997.856 azioni costituenti il capitale sociale della società, al netto delle 17.201.145 azioni proprie detenute alla data del 6 marzo 2025; quanto all’importo residuo di euro 4.377.671 ad Altre Riserve.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di mettere in pagamento il dividendo in data 29 aprile 2026, con stacco della cedola n. 27 al 27 aprile 2026, secondo le risultanze dei conti al termine della giornata contabile del 28 aprile 2026 (record date per il dividendo).
La Banca rende noto che, nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2026, il Presidente del Collegio Sindacale, Nicola Stabile, ha rassegnato le proprie dimissioni
, con efficacia dalla data dell’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell’esercizio 2025, "decisione maturata da tempo per motivi personali e accompagnata dalla volontà di assicurare continuità nello svolgimento dell’incarico fino al completamento di una fase particolarmente delicata per la Banca, garantendo così un ordinato passaggio di consegne". Sulla base delle informazioni a disposizione della Banca, alla data odierna, Nicola Stabile non risulta detenere azioni della Banca.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Banca Profilo in prima convocazione il giorno 23 aprile 2026, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 24 aprile 2026, stessa ora, per discutere e deliberare, tra le altre cose sul bilancio al 31 dicembre 2025; l'integrazione del Collegio Sindacale con nomina di un Sindaco Effettivo;
l'integrazione del Collegio Sindacale con eventuale nomina di un Sindaco Supplente ai sensi di legge; la Nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Nella parte straordinaria i soci sono chiamati a deliberare sul raggruppamento delle azioni nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni 10 azioni esistenti.