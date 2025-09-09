Eventi e scadenze del 9 settembre 2025

Martedì 09/09/2025

Dexelance

Eurotech

Gamestop

LU-VE Group

Moltiply Group

Oracle

(Teleborsa) -- Milano, Palazzo Mezzanotte - Settimana dedicata alla Finanza Sostenibile dove investitori, istituzioni e opinion leader condivideranno strategie su crescita sostenibile e innovazione. Interverranno, tra gli altri, Fabrizio Testa (AD di Borsa Italiana), Claudia Parzani (Presidente di Borsa Italiana) e speaker di Alerion Clean Power, A2A, Equita, Ferrovie dello Stato Italiane, Hera, Intermonte, Intesa Sanpaolo, Iren, Italgas, CDP, CONSOB, EQT Group, Ferragamo, Green Oleo, Leonardo, Moody’s Ratings, Prysmian, Snam e Technogym- Si svolge a Berlino la Fiera internazionale dell'elettronica della tecnologia e dell'innovazione. Ci saranno le più importanti aziende del settore dell'elettronica di consumo e degli elettrodomestici per la casa. Spazio all'intelligenza artificiale, la domotica e la robotica- Manifestazione internazionale dedicato all'oreficeria e alla gioielleria organizzata da IEG - Italian Exhibition Group, in programma in fiera a Vicenza con circa 1.300 brand espositori da 30 Paesi. Evento di riferimento per la Community orafa, dove saranno presenti anche buyer, giornalisti e opinion leader- Rho Fiera Milano - Salone internazionale di calzature per uomo, donna e bambino, dove due volte all'anno, a febbraio e a settembre, si riuniscono produttori, buyer e giornalisti per aggiornarsi sulle ultime tendenze di stile e tecnologie. In questa edizione ci saranno 870 brand di cui 401 italiani e 469 internazionali. Micam sarà inaugurata alla presenza del Ministro Urso con l'annullo del Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "Le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy", alla presenza di stampa e istituzioni- Fiera Milano-Rho - Grande fiera internazionale dedicata a pelletteria e accessori moda per la stagione primavera-estate 2026 di oltre 200 brand e con un vero laboratorio di produzione di pelletteria all'interno del Salone. Promossa e organizzata da Assopellettieri con il sostegno del MAECI e di Agenzia ICE e con il patrocinio del Comune di Milano- Roma, Piazza di Siena (Villa Borghese) - Premium Edition della manifestazione che proporrà cene con grandi chef e maestri pizzaioli, Degustazioni guidate, Temporary Restaurant, Challenge & Blind Tasting per operatori, master class e top tasting, non solo per celebrare il vino e il cibo, ma per ridefinire l'esperienza enogastronomica- BIS Tower in Basel, (Svizzera) - Il Summit, organizzato dalla Bank for International Settlements (BIS), riunisce politici, dirigenti di industrie finanziarie e tecnologiche e accademici per discutere su come le istituzioni possano adattarsi e mantenere la resilienza di fronte ai rapidi cambiamenti tecnologici.- Aula Magna della Fondazione Ospedale Isola Tiberina - Gemelli Isola ETS, Roma - Il simposio, rivolto principalmente ai medici, esplorerà la rapida evoluzione dell'Intelligenza Artificiale (IA) in medicina, definita come la quarta rivoluzione industriale, e il suo impatto nella salute pubblica e nella cura dei pazienti- Pubblica l'outlook sull'energia- Milano - Il più grande evento annuale dedicato al gas naturale, al GNL, all'idrogeno, alle tecnologie climatiche e all'intelligenza artificiale applicata all'energia. Alla 53 edizione saranno presenti i Ministri dell'Energia globale e personalità politiche di alto profilo provenienti dai principali Paesi esportatori di energia, dai Paesi europei e dalle economie di mercato emergenti. Ci saranno 50.000 partecipanti provenienti da oltre 150 Paesi, 1.000 espositori e 1.000 relatori esperti, tra cui amministratori delegati, decisori politici e innovatori provenienti da tutta la catena del valore del gas- Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breve09:30 -- Milano, Palazzo Mezzanotte - Convegno di apertura che si svolge durante la "Euronext Sustainability Week 2025". Interverranno, tra gli altri, Claudia Parzani (Presidente di Borsa Italiana), Chiara Mosca (CONSOB), Massimo Battaini (CEO Prysmian), James Ferragamo (Chief Product Officer Ferragamo), Fabrizio Testa (CEO e GM di Borsa Italiana), Fabio Massoli (CFO Cassa Depositi e Prestiti), Luca Passa (CFO Snam) e Alessandra Genco (CFO Leonardo)11:00 -- Trieste, BAT Innovation Hub (Bagnoli della Rosandra 638, San Dorligo della Valle) - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipa all'inaugurazione delle nuove linee produttive di British American Tobacco a Trieste11:00 -- Assogestioni diffonde i dati definitivi di raccolta e patrimonio dell'industria del risparmio gestito relativi al 2° trimestre 2025 all'interno del talk video "The Big Picture", dove interverrà Alessandro Rota, direttore dell'Ufficio Studi, per illustrare la mappa. Seguirà una tavola rotonda con il contributo di Banca Investis, Eurizon Capital Sgr e Finer12:00 -- Confindustria Emilia-Romagna, Bologna - Conferenza stampa per la presentazione dell'accordo tra Intesa Sanpaolo e Confindustria Emilia-Romagna per il quadriennio 2025-2028. "Investimenti, innovazione e credito. I fattori chiave per la crescita delle imprese italiane"12:15 -- Roma, Auditorium Antonianum - Il Ministro per gli Affari Europei, il PNRR, le politiche di coesione, Tommaso Foti, interverrà all'evento 'Match Point' organizzato da Confartigianato12:30 -- Trieste, Piazza Vittorio Veneto 1 - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, inaugura la Casa del Made in Italy di Trieste15:30 -- Stazione di Milano Centrale, binario 21 - Presentazione di Trenitalia, società del Gruppo FS Italiane, del Regionale livreato in occasione della nuova edizione del programma X Factor 202517:00 -- Roma, Villa Madama - Evento di lancio della 2ª edizione della "Giornata dello Sport Italiano nel Mondo", rassegna tematica volta a valorizzare le eccellenze del nostro Paese anche in questo ambito. Interverranno il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, e il Ministro per lo Sport ed i Giovani, Andrea Abodi. Parteciperanno anche il Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, e il Presidente CIP, Marco Giunio De Sanctis18:00 -- Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene alla presentazione e annullo filatelico del francobollo celebrativo dedicato al 25° anniversario dell'Atto costitutivo dell'Unione africana- CDA: Relazione Semestrale- CDA: Relazione Semestrale- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Relazione Semestrale- CDA: Relazione Semestrale- Risultati di periodo