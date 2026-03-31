Oracle taglia migliaia di posti di lavoro mentre incrementa gli investimenti nell'IA

(Teleborsa) - Oracle avrebbe iniziato a comunicare ai dipendenti l'avvio di una serie di licenziamenti che riguardano migliaia di persone. Lo hanno riferito alcune fonti a conoscenza della situazione raggiunte da CNBC.



Parallelamente, l'azienda di software ha incrementato le spese in conto capitale per costruire infrastrutture di data center in grado di gestire carichi di lavoro di intelligenza artificiale.



Le azioni di Oracle , che oggi stanno guadagnando il 3% al NYSE, hanno perso circa il 27% da inizio anno, con gli investitori riflettono sul rischio competitivo derivante dai modelli di intelligenza artificiale generativa oltrechè sull'impatto degli investimenti in infrastrutture sui flussi di cassa.

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