Francia, la produzione industriale cala meno della attese a luglio

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - Cala meno delle attese la produzione industriale francese nel mese di luglio 2025. L'output complessivo della seconda economia europea ha mostrato un calo dell'1,1% su base mensile, dopo il +3,7% del mese precedente, mentre il consensus indicava un -1,4%.

Lo comunica l'Ufficio di statistica nazionale (INSEE), aggiungendo che anche la produzione manifatturiera è calata dell'1,7%, dopo il +3,5% di giugno.

Su anno la produzione di tutta l'industria ha registrato una salita dello 0,8% e dell'1,3% quella manifatturiera.

(Foto: Clayton Cardinalli su Unsplash)
