Appuntamenti macroeconomici del 15 luglio 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Mercoledì 15/07/2026
01:50 Giappone: Ordini macchinari core, mensile (atteso -4,2%; preced. 8,7%)
04:00 Cina: PIL, trimestrale (atteso 0,9%; preced. 1,3%)
04:00 Cina: Vendite dettaglio, annuale (atteso -0,1%; preced. -0,6%)
04:00 Cina: Tasso disoccupazione (atteso 5,1%; preced. 5,1%)
04:00 Cina: Produzione industriale, annuale (atteso 4,7%; preced. 4,5%)
06:30 Giappone: Indice servizi, mensile (preced. 1,3%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,1%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,2%; preced. 3,2%)
11:00 Unione Europea: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,1%)
11:00 Unione Europea: Produzione industriale, annuale (atteso -0,5%; preced. 0,3%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -2,2%)
14:30 USA: Empire State Index (atteso 9,4 punti; preced. 5,7 punti)
14:30 USA: Prezzi produzione, mensile (atteso 0%; preced. 1,1%)
14:30 USA: Prezzi produzione, annuale (atteso 6,2%; preced. 6,5%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3 Mln barili)
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