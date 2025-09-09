Istruzione, OCSE: solo il 26% dei giovani con genitori senza diploma superiore ottiene una laurea

(Teleborsa) - L’istruzione terziaria
resta un pilastro fondamentale per la crescita economica e la mobilità sociale, ma persistono forti disuguaglianze nell’accesso e nel completamento degli studi. È quanto emerge dall’ultima edizione di Education at a Glance 2025
, la pubblicazione dell’OCSE
che analizza in dettaglio la struttura, i finanziamenti e i risultati dei sistemi educativi
nei Paesi membri e in diverse economie partner.
Il report
evidenzia come i giovani
provenienti da contesti svantaggiati
abbiano minori probabilità di conseguire un titolo terziario. In media, solo il 26% dei giovani adulti
i cui genitori non hanno completato l’istruzione secondaria superiore riesce a ottenere un diploma universitario. La quota sale al 70% per coloro che hanno almeno un genitore laureato
. Questi divari minano la mobilità sociale e incidono sulle prospettive occupazionali, poiché i lavori meglio retribuiti e più stabili richiedono sempre più spesso qualifiche avanzate.
Oltre all’accesso, resta aperta la sfida del completamento
. Secondo i dati raccolti in oltre 30 Paesi OCSE e partner, soltanto il 43% degli studenti che iniziano un corso di laurea triennale
si laurea nei tempi previsti. La percentuale sale al 59% con un anno aggiuntivo e al 70% con tre anni in più. Le differenze di genere
sono marcate: il 75% delle donne completa il percorso entro tre anni dal termine previsto, contro il 63% degli uomini. Politiche mirate – come un miglior orientamento scolastico, programmi con sequenze didattiche chiare e certificazioni intermedie delle competenze – possono contribuire a migliorare i tassi di completamento e dare valore anche ai percorsi parziali.
Il rapporto sottolinea infine che titoli
e diplomi
non bastano. Tra il 2012 e il 2023, le competenze in alfabetizzazione
e numeracy
degli adulti sono rimaste stagnanti o sono peggiorate nella maggior parte dei Paesi OCSE. Una quota significativa della popolazione adulta continua a mostrare livelli bassi di abilità fondamentali. Questo scenario conferma che ampliare l’accesso all’istruzione deve andare di pari passo con l’obiettivo di sviluppare competenze realmente spendibili sul mercato del lavoro.(Foto: © gilc | 123RF)