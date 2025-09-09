Italia-Uzbekistan, Urso incontra il ministro uzbeko Islamov: focus su materie prime critiche

(Teleborsa) - Il consolidamento della cooperazione bilaterale, con particolare attenzione alle materie prime critiche, all’energia e all’agricoltura e il rafforzamento delle relazioni in una logica di stabilità regionale e apertura euroasiatica: questi i temi al centro dell’incontro bilaterale che si è tenuto oggi a Palazzo Piacentini tra il Ministro delle Imprese e del Made in Italy,, e il Ministro della Geologia e delle Risorse Minerarie dell’Uzbekistan,"L’, con le sue vaste re la sua crescente apertura ai mercati internazionali, si configura come un partner naturale per l’Italia e per l’Europa", ha dichiarato il Ministro Urso. L’incontro rappresenta un’importante occasione per consolidare iltra i due Paesi, anche alla luce della sigla delfirmato in occasione della visita del Presidente del Consiglio Meloni in Uzbekistan lo scorso maggio.Nel corso del colloquio è stato affrontato il tema delleche assume sempre piùanche e soprattutto nell’ottica del percorso ormai consolidato verso la: digitale ed energetica. Una maggiore cooperazione in questo settore, anche con il coinvolgimento di partner internazionali che condividono gli stessi obiettivi, potrà rendere l’Italia più autonoma nell’approvvigionamento e puntare a una concreta diversificazione delle fonti.Urso ha ribadito la disponibilità dell’Italia a mettere a disposizione le proprietecniche, industriali e scientifiche per sostenere lo sviluppo sostenibile delle risorse minerarie dell’Uzbekistan, auspicando un rafforzamento delleal fine di esplorare nuove sinergie e opportunità di collaborazione.