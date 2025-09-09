Milano 15:59
41.869 +0,35%
Nasdaq 15:59
23.782 +0,08%
Dow Jones 15:59
45.517 0,00%
Londra 15:59
9.235 +0,15%
Francoforte 15:58
23.674 -0,56%

Italia-Uzbekistan, Urso incontra il ministro uzbeko Islamov: focus su materie prime critiche

Ambiente, Economia
Italia-Uzbekistan, Urso incontra il ministro uzbeko Islamov: focus su materie prime critiche
(Teleborsa) - Il consolidamento della cooperazione bilaterale, con particolare attenzione alle materie prime critiche, all’energia e all’agricoltura e il rafforzamento delle relazioni in una logica di stabilità regionale e apertura euroasiatica: questi i temi al centro dell’incontro bilaterale che si è tenuto oggi a Palazzo Piacentini tra il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il Ministro della Geologia e delle Risorse Minerarie dell’Uzbekistan, Babir Islamov.

"L’Uzbekistan, con le sue vaste risorse minerarie e la sua crescente apertura ai mercati internazionali, si configura come un partner naturale per l’Italia e per l’Europa", ha dichiarato il Ministro Urso. L’incontro rappresenta un’importante occasione per consolidare il dialogo tra i due Paesi, anche alla luce della sigla del Memorandum firmato in occasione della visita del Presidente del Consiglio Meloni in Uzbekistan lo scorso maggio.

Nel corso del colloquio è stato affrontato il tema delle materie prime critiche che assume sempre più rilevanza strategica anche e soprattutto nell’ottica del percorso ormai consolidato verso la doppia transizione: digitale ed energetica. Una maggiore cooperazione in questo settore, anche con il coinvolgimento di partner internazionali che condividono gli stessi obiettivi, potrà rendere l’Italia più autonoma nell’approvvigionamento e puntare a una concreta diversificazione delle fonti.

Urso ha ribadito la disponibilità dell’Italia a mettere a disposizione le proprie competenze tecniche, industriali e scientifiche per sostenere lo sviluppo sostenibile delle risorse minerarie dell’Uzbekistan, auspicando un rafforzamento delle relazioni bilaterali al fine di esplorare nuove sinergie e opportunità di collaborazione.
Condividi
```