Mistral AI valutata 11,7 miliardi di euro dopo investimento di ASML

ASML

(Teleborsa) - La big europea dei semiconduttorie la startup francese dell'intelligenza artificialehanno annunciato unaper esplorare l'uso di modelli di intelligenza artificiale nel portafoglio prodotti di ASML, nonché nelle attività di ricerca, sviluppo e gestione operativa, a vantaggio dei clienti ASML con un time-to-market più rapido e sistemi di litografia olistica ad alte prestazioni.Inoltre, ASMLdi Mistral AI in qualità di investitore principale. Ciò si traduce in una partecipazione di circa l'11% di Mistral AI su base completamente diluita.Il round di finanziamento di Serie C di Mistral AI è complessivamente da 1,7 miliardi di euro, con una. Ha registrato la partecipazione di investitori esistenti: DST Global, Andreessen Horowitz, Bpifrance, General Catalyst, Index Ventures, Lightspeed e NVIDIA."La collaborazione tra Mistral AI e ASML mira a generare chiari vantaggi per i clienti ASML attraverso prodotti e soluzioni innovative abilitate dall'intelligenza artificiale e offrirà il potenziale per una ricerca congiunta volta a cogliere opportunità future - ha dichiarato- Riteniamo che questa partnership strategica con Mistral AI, che va oltre il tradizionale rapporto fornitore-cliente, sia il modo migliore per cogliere questa significativa opportunità. Crediamo inoltre che questa collaborazione apporti valore aggiunto a Mistral AI.""Siamo orgogliosi di intraprendere questa partnership a lungo termine con ASML, combinando la nostra competenza nell'intelligenza artificiale all'avanguardia con l'impareggiabile leadership industriale di ASML e le sue sofisticate capacità ingegneristiche - ha commentato- Riteniamo che questa partnership rafforzerà la proposta, la posizione e il valore di Mistral AI nel mercato dell'intelligenza artificiale".ASML otterràdi Mistral AI nell'ambito del suo investimento, offrendo ad ASML un ruolo consultivo nelle future decisioni strategiche e tecnologiche di Mistral AI. Il, assumerà questo ruolo, in aggiunta alle sue attuali responsabilità.