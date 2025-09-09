Mistral AI valutata 11,7 miliardi di euro dopo investimento di ASML

(Teleborsa) - La big europea dei semiconduttori ASML
e la startup francese dell'intelligenza artificiale Mistral AI
hanno annunciato una partnership strategica basata su un accordo di collaborazione a lungo termine
per esplorare l'uso di modelli di intelligenza artificiale nel portafoglio prodotti di ASML, nonché nelle attività di ricerca, sviluppo e gestione operativa, a vantaggio dei clienti ASML con un time-to-market più rapido e sistemi di litografia olistica ad alte prestazioni.
Inoltre, ASML investirà 1,3 miliardi di euro nel round di finanziamento di Serie C
di Mistral AI in qualità di investitore principale. Ciò si traduce in una partecipazione di circa l'11% di Mistral AI su base completamente diluita.
Il round di finanziamento di Serie C di Mistral AI è complessivamente da 1,7 miliardi di euro, con una valutazione post-money di 11,7 miliardi di euro
. Ha registrato la partecipazione di investitori esistenti: DST Global, Andreessen Horowitz, Bpifrance, General Catalyst, Index Ventures, Lightspeed e NVIDIA.
"La collaborazione tra Mistral AI e ASML mira a generare chiari vantaggi per i clienti ASML attraverso prodotti e soluzioni innovative abilitate dall'intelligenza artificiale e offrirà il potenziale per una ricerca congiunta volta a cogliere opportunità future - ha dichiarato Christophe Fouquet, CEO di ASML
- Riteniamo che questa partnership strategica con Mistral AI, che va oltre il tradizionale rapporto fornitore-cliente, sia il modo migliore per cogliere questa significativa opportunità. Crediamo inoltre che questa collaborazione apporti valore aggiunto a Mistral AI."
"Siamo orgogliosi di intraprendere questa partnership a lungo termine con ASML, combinando la nostra competenza nell'intelligenza artificiale all'avanguardia con l'impareggiabile leadership industriale di ASML e le sue sofisticate capacità ingegneristiche - ha commentato Arthur Mensch, CEO di Mistral AI
- Riteniamo che questa partnership rafforzerà la proposta, la posizione e il valore di Mistral AI nel mercato dell'intelligenza artificiale".
ASML otterrà un posto nel Comitato Strategico
di Mistral AI nell'ambito del suo investimento, offrendo ad ASML un ruolo consultivo nelle future decisioni strategiche e tecnologiche di Mistral AI. Il CFO di ASML, Roger Dassen
, assumerà questo ruolo, in aggiunta alle sue attuali responsabilità.