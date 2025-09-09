Milano 8-set
41.724 0,00%
Nasdaq 8-set
23.415 -1,22%
Dow Jones 8-set
45.515 +0,25%
Londra 8-set
9.221 0,00%
Francoforte 8-set
23.807 0,00%

NewPrinces, Mastrolia: aumento deciso dei margini conferma solidità del modello industriale

Agroalimentare, Finanza
NewPrinces, Mastrolia: aumento deciso dei margini conferma solidità del modello industriale
(Teleborsa) - "Siamo molto soddisfatti dei risultati del primo semestre 2025: l'aumento deciso dei margini conferma la solidità del nostro modello industriale, mentre la crescita della generazione di cassa e il miglioramento del capitale circolante testimoniano l'efficacia delle scelte strategiche intraprese". Lo ha detto il presidente di NewPrinces, Angelo Mastrolia, commentando la semestrale.

"Ad un anno dall'acquisizione di Princes, i progressi raggiunti sono evidenti: l'integrazione sta portando i frutti attesi, contribuendo in modo significativo al rafforzamento delle nostre performance operative e finanziarie", ha aggiunto.

"Negli ultimi mesi abbiamo inoltre annunciato tre acquisizioni di grande rilevanza - Diageo Operations Italy, Plasmon e Carrefour Italia - che saranno perfezionate a breve - ha detto Mastrolia - Queste operazioni rafforzeranno ulteriormente il nostro posizionamento e daranno nuova energia al percorso di crescita di NewPrinces, sia in Italia che a livello internazionale".

"Guardiamo con fiducia al futuro: la nostra storia e la nostra capacità di innovare ci spingono a costruire un gruppo sempre più forte, sostenibile e vicino ai consumatori", ha concluso.
