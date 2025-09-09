NewPrinces, Mastrolia: aumento deciso dei margini conferma solidità del modello industriale

(Teleborsa) - "Siamo molto soddisfatti dei risultati
del primo semestre 2025: l'aumento deciso dei margini conferma la solidità del nostro modello industriale, mentre la crescita della generazione di cassa e il miglioramento del capitale circolante testimoniano l'efficacia delle scelte strategiche intraprese". Lo ha detto il presidente
di NewPrinces
, Angelo Mastrolia
, commentando la semestrale
.
"Ad un anno dall'acquisizione di Princes, i progressi raggiunti sono evidenti
: l'integrazione sta portando i frutti attesi, contribuendo in modo significativo al rafforzamento delle nostre performance operative e finanziarie", ha aggiunto.
"Negli ultimi mesi abbiamo inoltre annunciato tre acquisizioni di grande rilevanza - Diageo Operations Italy, Plasmon e Carrefour Italia - che saranno perfezionate a breve - ha detto Mastrolia - Queste operazioni rafforzeranno ulteriormente il nostro posizionamento
e daranno nuova energia al percorso di crescita di NewPrinces, sia in Italia che a livello internazionale".
"Guardiamo con fiducia al futuro
: la nostra storia e la nostra capacità di innovare ci spingono a costruire un gruppo sempre più forte, sostenibile e vicino ai consumatori", ha concluso.