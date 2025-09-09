Novartis acquisisce Tourmaline Bio per 1,4 miliardi di dollari

Novartis

(Teleborsa) - La società farmaceutica svizzeraha stipulato un, azienda biofarmaceutica quotata al Nasdaq e focalizzata sullo sviluppo di una terapia per le malattie cardiovascolari aterosclerotiche. Il suo prodotto di punta Pacibekitug integra la strategia cardiovascolare di Novartis prendendo di mira l'IL-6, una citochina chiave a monte che promuove l'infiammazione sistemica, rispondendo così a un'esigenza critica insoddisfatta. Con gli studi di Fase 2 già in fase avanzata, Novartis acquisirà un asset pronto per la Fase 3 che completerà il suo attuale portafoglio di prodotti per le malattie cardiovascolari.Il prezzo di offerta di 48 dollari per azione valuta la società circa. Al completamento dell'offerta, Novartis prevede di fondere la controllata acquirente con Tourmaline, rendendo Tourmaline una controllata indiretta interamente controllata da Novartis. Si prevede che la transazione si concluda nel quarto trimestre del 2025."In assenza di terapie antinfiammatorie ampiamente diffuse attualmente disponibili per la riduzione del rischio cardiovascolare, Pacibekitug rappresenta una potenziale svolta nel trattamento del rischio infiammatorio residuo nella malattia cardiovascolare aterosclerotica (ASCVD) con un meccanismo d'azione differenziato che agisce sull'IL-6 - ha affermatodi Novartis - L'infiammazione è una delle principali cause delle malattie cardiovascolari e il team di Tourmaline ha compiuto progressi significativi con questo asset".