PharmaNutra in netto ribasso in Borsa con redditività sotto le attese

(Teleborsa) - Seduta da dimenticare
a Piazza Affari per PharmaNutra
, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli integratori di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, dopo che ieri sera ha diffuso i risultati semestrali
. Il fatturato si è attestato a 61,9 milioni di euro (+10,7% anno su anno), in linea con le aspettative, e l'EBITDA a 16,5 milioni di euro (+1,6% anno su anno), leggermente al di sotto delle previsioni
, commentano gli analisti di TP ICAP Midcap.
Gli investimenti in "nuovi mercati"
sono ammontati a circa 4 milioni di euro (rispetto ai 2,8 milioni di euro dell'anno scorso e ai circa 3,5 milioni di euro previsti). Al netto di questi investimenti, il margine EBITDA del gruppo si attesta al 32%, in linea con gli ultimi anni.
TP ICAP Midcap scrive che il management ha ribadito la propria fiducia
nelle prospettive per i prossimi mesi, nonostante un contesto macroeconomico ancora difficile. Il gruppo dovrebbe nuovamente registrare una crescita a due cifre, vicina al livello dello scorso anno, secondo il management, in linea con le aspettative, sostenuta in particolare dal maggiore contributo di Stati Uniti e Cina. Per quanto riguarda la redditività, il management stima un margine EBITDA in linea con il primo semestre. Con investimenti leggermente superiori alle stime iniziali, gli analisti prevedono ora un margine annuo del 26,1%.Pharmanutra
si attesta a 44 euro, con un calo del 4,76%
, risultando il peggior titolo dell'indice FTSE Italia STAR
nella seduta odierna. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 42,47 e successiva a 40,93. Resistenza a 46,92.