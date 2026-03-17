Pharmanutra, l'utile 2025 sale a 20 milioni. Dividendo di 1,20 euro

(Teleborsa) - PharmaNutra , azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli integratori di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, ha chiuso il 2025 con ricavi delle vendite consolidati pari a 131,7 milioni di euro, con una crescita del 14% rispetto all'esercizio precedente. In termini di volumi, le vendite di prodotti finiti al 31 dicembre 2025 raggiungono 17 milioni di unità, con un incremento del 13,8% rispetto ai 14,9 milioni di unità dell'esercizio precedente.



Il Risultato Operativo Lordo si attesta a 34,2 milioni di euro (31 milioni nel 2024), pari ad un margine del 25,5% (26,6% nel 2024) sul totale dei ricavi, con una crescita del 10,2% circa rispetto all'esercizio precedente. Escludendo il risultato operativo delle nuove Business Units, che è influenzato dai costi di start up sostenuti, l'incidenza del Risultato Operativo Lordo sui ricavi al 31 dicembre 2025 sarebbe pari a circa il 32%, a conferma della solidità e delle potenzialità di crescita del business del Gruppo. L'Utile Netto ammonta a 20 milioni di euro, rispetto a 16,6 milioni dell'esercizio precedente.



La Posizione Finanziaria Netta del 2025 registra un aumento di 6 milioni di euro, rispetto al 31 dicembre 2024 e presenta un saldo positivo di 11,4 milioni rispetto al saldo positivo di 5,4 milioni dell'esercizio precedente. La liquidità generata dalla gestione operativa ammonta a 19,6 milioni (20,5 milioni nel 2024), confermando la grande capacità di generazione di cassa del Gruppo.



"Abbiamo ancora una volta il piacere di condividere con gli azionisti e con tutti i nostri stakeholder i risultati finanziari di un anno estremamente particolare e, allo stesso tempo, molto positivo per Pharmanutra - ha commentato Roberto Lacorte, Vicepresidente e AD - Il 2025 si distingue, infatti, come l'anno di massima intensità sul fronte degli investimenti aziendali, a supporto dei numerosi driver di crescita individuati dalla società. Nonostante questi importanti impegni, prevalentemente riflessi sul piano degli OpEx, l'azienda ha chiuso l'esercizio con risultati addirittura superiori alla propria storica traiettoria di crescita a doppia cifra. Questo risultato evidenzia con chiarezza uno dei principali punti di forza di Pharmanutra: la capacità di investire con decisione su driver di crescita destinati a divenire futuri game changer in termini di ricavi e profittabilità, mantenendo al contempo una solida e sostenuta crescita nel breve periodo"



Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre alla convocanda Assemblea degli Azionisti, la distribuzione di un dividendo pari a 1,20 euro per ciascuna azione avente diritto (per complessivi massimi 11.490.220 euro), con data di stacco della cedola n. 9 il 4 maggio 2026, data di legittimazione al pagamento (record date) il 5 maggio 2026, e data per il pagamento del dividendo il 6 maggio 2026

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