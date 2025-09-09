State Street IM e Blackstone lanciano un nuovo ETF sui Collateralised Loan Obligation europei

(Teleborsa) -(“State Street IM”) e(“Blackstone”) prossimamente lanceranno un, facendo leva sulla partnership nell’ambito del credito liquido già esistente tra le due società.Il mercato europeo dei CLO, il cui valore attualmente si attesta a 250 miliardi di euro, ha registrato unae si prevede raggiungeràIl nuovo fondo investirà in tranche di debito denominato in euro con rating AAA a tasso variabile emesse da CLO, offrendo l’accesso aIn qualità di sub-investment manager dell’ETF, Blackstone gestirà attivamente il portafoglio in titoli, mentre State Street IM, in qualità di emittente dell’ETF e investment manager, sarà responsabile della governance dell’ETF così come della distribuzione agli investitori istituzionali, tra cui asset manager, asset owner, private bank e wealth manager.L’ETF rappresenta la, forte della partnership nel credito statunitense, che comprende due ETF statunitensi focalizzati sui segmenti dei loan e dell’high yield di cui State Street IM è sponsor e Blackstone sub-investment manager. Investitore attivo nel segmento dei CLO dal 2001, Blackstone vanta un’ampia esperienza negli investimenti sui CLO e nella loro emissione in diversi cicli di mercato.