State Street IM e Blackstone lanciano un nuovo ETF sui Collateralised Loan Obligation europei

(Teleborsa) - State Street Investment Management (“State Street IM”) e Blackstone Credit & Insurance (“Blackstone”) prossimamente lanceranno un ETF a gestione attiva sui Collateralised Loan Obligation (CLO) europei, facendo leva sulla partnership nell’ambito del credito liquido già esistente tra le due società.

Il mercato europeo dei CLO, il cui valore attualmente si attesta a 250 miliardi di euro, ha registrato una crescita media dell’8% negli ultimi cinque anni e si prevede raggiungerà 50 miliardi in termini di emissioni entro fine 2025.

Il nuovo fondo investirà in tranche di debito denominato in euro con rating AAA a tasso variabile emesse da CLO, offrendo l’accesso a prestiti e obbligazioni corporate senior secured europei.

In qualità di sub-investment manager dell’ETF, Blackstone gestirà attivamente il portafoglio in titoli, mentre State Street IM, in qualità di emittente dell’ETF e investment manager, sarà responsabile della governance dell’ETF così come della distribuzione agli investitori istituzionali, tra cui asset manager, asset owner, private bank e wealth manager.

L’ETF rappresenta la prima collaborazione tra le due società nel segmento del credito in Europa, forte della partnership nel credito statunitense, che comprende due ETF statunitensi focalizzati sui segmenti dei loan e dell’high yield di cui State Street IM è sponsor e Blackstone sub-investment manager. Investitore attivo nel segmento dei CLO dal 2001, Blackstone vanta un’ampia esperienza negli investimenti sui CLO e nella loro emissione in diversi cicli di mercato.
