State Street IM e Blackstone lanciano un nuovo ETF sui Collateralised Loan Obligation europei

(Teleborsa) - State Street Investment Management
(“State Street IM”) e Blackstone Credit & Insurance
(“Blackstone”) prossimamente lanceranno un ETF a gestione attiva sui Collateralised Loan Obligation (CLO) europei
, facendo leva sulla partnership nell’ambito del credito liquido già esistente tra le due società.
Il mercato europeo dei CLO, il cui valore attualmente si attesta a 250 miliardi di euro, ha registrato una crescita media dell’8% negli ultimi cinque anni
e si prevede raggiungerà 50 miliardi in termini di emissioni entro fine 2025
.
Il nuovo fondo investirà in tranche di debito denominato in euro con rating AAA a tasso variabile emesse da CLO, offrendo l’accesso a prestiti e obbligazioni corporate senior secured europei
.
In qualità di sub-investment manager dell’ETF, Blackstone gestirà attivamente il portafoglio in titoli, mentre State Street IM, in qualità di emittente dell’ETF e investment manager, sarà responsabile della governance dell’ETF così come della distribuzione agli investitori istituzionali, tra cui asset manager, asset owner, private bank e wealth manager.
L’ETF rappresenta la prima collaborazione tra le due società nel segmento del credito in Europa
, forte della partnership nel credito statunitense, che comprende due ETF statunitensi focalizzati sui segmenti dei loan e dell’high yield di cui State Street IM è sponsor e Blackstone sub-investment manager. Investitore attivo nel segmento dei CLO dal 2001, Blackstone vanta un’ampia esperienza negli investimenti sui CLO e nella loro emissione in diversi cicli di mercato.