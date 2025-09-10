Adriatronics (ex Flextronics): raggiunto l’accordo con Startech Industries per il rilancio del sito di Trieste

(Teleborsa) - "Oggi scriviamo un’altra pagina di politica industriale che impatterà positivamente, come già accaduto per Wartisla, su questo territorio. Ridiamo una, patrimonio aziendale e di competenze che non potevamo permetterci di disperdere. Abbiamo centrato l’obiettivo".Questo quanto dichiarato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen., al tavolo ex Flextronics al Mimit, in cui l’azienda specializzata in ricerca, sviluppo e produzione di prodotti elettronici – rilevata dal– ha reso noto l’accordo di vendita per l’intera area industriale di Trieste alla newco Startech Industries. Un importante annuncio che arriva all’esito delNel dettaglio,prevedendo un. Dal punto di vista occupazionale, l’azienda prevede l’assorbimento totale degli attuali 333 lavoratori, con la prospettiva, a pieno regime, diLa vicenda era iniziata a novembre 2024, quando la multinazionale americana Flextronics, a seguito del mancato rinnovo del contratto da parte del principale committente, aveva, che ha acquisito le attività per conto della controllata Adriatronics.Il; in tale sede, le parti, a seguito di diversi incontri, hanno denunciato la mancanza di trasparenza da parte dell’azienda e criticità legate all’assenza di un piano industriale credibile.Lo scorso febbraio, sollecitato dal ministro Adolfo Urso e dalle parti coinvolte nella vertenza, igarantendo una prospettiva di lungo periodo, oltre al rilancio del sito triestino.