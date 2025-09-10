Analisi Tecnica: CHF/USD del 9/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre
Modesta la performance per il Franco rosso crociato contro USD, che ha registrato un marginale guadagno a 0,7969.
Lo scenario di medio periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 0,799. Supporto a 0,794. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 0,804.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)