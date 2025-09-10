Analisi Tecnica: EUR/GBP del 9/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre
Discesa moderata per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude la giornata del 9 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,25% rispetto alla seduta precedente.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 0,8674. Primo supporto a 0,8651. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 0,8644.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)