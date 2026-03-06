Milano 5-mar
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 5/03/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 5 marzo

Appiattita la performance del cross Euro contro la valuta britannica, che porta a casa un modesto -0,06%.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,8667, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,875. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,8639.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
