Analisi Tecnica: EUR/GBP dell'8/03/2026

Analisi Tecnica: EUR/GBP dell'8/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 marzo

Andamento piatto per il cross Euro contro la valuta britannica, che propone sul finale un +0,03%.

Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,8646 con area di resistenza individuata a quota 0,8688. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,8631.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
