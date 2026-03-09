Analisi Tecnica: EUR/GBP dell'8/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 marzo
Andamento piatto per il cross Euro contro la valuta britannica, che propone sul finale un +0,03%.
Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,8646 con area di resistenza individuata a quota 0,8688. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,8631.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)