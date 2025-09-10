Analisi Tecnica: GBP/USD del 9/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre
Seduta trascurata per il CABLE, che archivia la giornata con un timido -0,16%.
L'esame di breve periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1,3546 e primo supporto individuato a 1,3503. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,3589.
