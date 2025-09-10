Milano 12:42
42.126 +0,28%
Nasdaq 9-set
23.840 0,00%
Dow Jones 9-set
45.711 0,00%
Londra 12:43
9.280 +0,40%
Francoforte 12:42
23.757 +0,16%

Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 9/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 9/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre

Apprezzabile rialzo per l'Hang Seng Index, in guadagno dell'1,19% sui valori precedenti.

Tecnicamente, l'indice della Borsa di Hong Kong è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 26.231,3, mentre il supporto più immediato si intravede a 25.351,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 27.111.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
