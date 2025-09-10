Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 9/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre
Apprezzabile rialzo per l'Hang Seng Index, in guadagno dell'1,19% sui valori precedenti.
Tecnicamente, l'indice della Borsa di Hong Kong è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 26.231,3, mentre il supporto più immediato si intravede a 25.351,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 27.111.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)